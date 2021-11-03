С начала года Сбер вложил более 13 млрд рублей в транспортную отрасль

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Сбер остаётся одним из ключевых драйверов развития общественного транспорта в стране, содействует обновлению автопарка, в том числе с помощью лизинга, внедряя безналичную оплату проезда и новейшие технологические решения управления перевозками, банк только в 2021 году вложил в отрасль более 13 млрд рублей внебюджетных средств.

В Кемерово Сбер силами дочерней компании СберЛизинг поставил в лизинг 105 автобусов НефАЗ-5299 общей стоимостью 1,1 млрд рублей. Всего же с 2019 года Сбер направил в регион более 630 единиц автотранспорта на 6,1 млрд рублей, благодаря чему обновлено более 70% подвижного состава. Вся поставленная техника отвечает самым высоким экологическим стандартам.

Тверская область первой в стране начала реформирование подвижного состава. В Твери на текущий момент Сбером профинансировано два этапа реформы общественного транспорта, общий объем вложений с учетом банковских гарантий - более 5,5 млрд. руб.: 1 этап – г. Тверь и Калининский район – рефинансирование поставки АО «ВЭБ – лизинг» в сумме 2,66 млрд. руб. в количестве 438 автобусов. На 2 этапе – реформировании межмуниципальных перевозок в Тверской области подвижной состав получил 114 автобусов ЛиАЗ и ПАЗ в сумме 600 млн рублей.

К 800-летию Нижнего Новгорода банк поставил городу 11 ретротрамваев на общую сумму 650 млн рублей, реализовав первый такой проект в России. Трамваи производства ОАО «Уралтрансмаш» соответствуют новейшим стандартам, а их ретростиль привлекает горожан и туристов. Трамвай по-прежнему остается одним из самых экологичных видом городского транспорта.

В рамках региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан» в Уфу банк поставит 105 автобусов НефАЗ на 1,1 млрд рублей (90 автобусов уже доставлены).

В Новосибирске Сбер выиграл контракт на 1,6 млрд рублей, в рамках которого будет поставлено 150 новых газомоторных автобусов НефАЗ и ПАЗ (100 единиц до конца 2021 года и 50 — до 1 июля 2022 года).

Также Сбером активно внедряется безналичная оплата проезда: сегодня опция доступна в 147 городах РФ, где половина пассажиров оплачивает проезд банковской картой. За 9 месяцев 2021 года этим платежным инструментом оплачено 1,3 млрд поездок, а в 35 городах оплатить картой можно и льготный проезд, льготами воспользовались держатели 430 тыс. таких банковских карт, а число льготных поездок за 9 месяцев 2021 года превысило 40 млн.

«Портфель инфраструктурных проектов Сбера превышает 300 млрд рублей, и я считаю, что сегмент общественного транспорта станет одним из ключевых драйверов роста портфеля в ближайшем будущем. Мы понимаем, что данная отрасль, с одной стороны, является социальной функцией, поэтому сугубо рыночные механизмы здесь не всегда применимы. С другой стороны, общественный транспорт имеет стратегическое значение: он во многом создаёт впечатление о городе, является его визитной карточкой, важен и для развития туризма, и с точки зрения качества жизни горожан, ведь это одна из наиболее частотных и массовых услуг, которой миллионы людей пользуются каждый день. Поэтому в этой сфере наиболее эффективны механизмы государственно-частного партнерства, в том числе с федеральной поддержкой в виде капитальных грантов и субсидированием процентной ставки. Разработка и скорейшее внедрение таких механизмов крайне важны для развития отрасли, ведь это шанс сделать Россию страной с лучшими системами общественного транспорта в мире», — рассказал вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.