Под Иркутском разбился грузовой самолет Ан-12, есть жертвы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек, по предварительным данным, находятся на борту грузового самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 14:45 мск при заходе на посадку в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, предположительно, находятся 8 человек", - сообщили в МЧС.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск - Иркутск.