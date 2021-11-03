Под Иркутском разбился грузовой самолет Ан-12, есть жертвы
16:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек, по предварительным данным, находятся на борту грузового самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В 14:45 мск при заходе на посадку в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, предположительно, находятся 8 человек", - сообщили в МЧС.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск - Иркутск.
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