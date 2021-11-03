Отстраненный военными премьер Судана Хамдук готов возглавить новое правительство - ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отстраненный от власти суданскими военными премьер-министр страны Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны. Об этом в среду сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, Хамдук дал согласие вновь занять пост премьера при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних протестных выступлений в стране.