США не видят особо агрессивной военной деятельности РФ близ границы с Украиной - Пентагон

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Что мы наблюдаем, <...> так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются "Запад", - сказал он.