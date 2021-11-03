0
0
20
НОВОСТИ

США не видят особо агрессивной военной деятельности РФ близ границы с Украиной - Пентагон

17:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Что мы наблюдаем, <...> так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются "Запад", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 03.11.2021
Уже несколько регионов РФ продлили нерабочие дни
0
10
16:32 03.11.2021
Отстраненный военными премьер Судана Хамдук готов возглавить новое правительство - ТВ
0
94
16:12 03.11.2021
ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник
0
140
16:00 03.11.2021
Под Иркутском разбился грузовой самолет Ан-12, есть жертвы
0
159
15:58 03.11.2021
С начала года Сбер вложил более 13 млрд рублей в транспортную отрасль
0
139
15:37 03.11.2021
В Подмосковье с 8 ноября отменяется режим нерабочих дней
0
169
15:32 03.11.2021
Датой для празднования Дня преподавателя высшей школы выбрано 19 ноября - Минобрнауки РФ
0
161
15:12 03.11.2021
Гонкуровской премии 2021 года удостоен сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр
0
173
15:00 03.11.2021
В Ульяновске задержаны двое медиков, которые фиктивно сделали более 500 прививок от ковида
0
229
14:58 03.11.2021
Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы
0
276

Возврат к списку