Уже несколько регионов РФ продлили нерабочие дни

17:12 Источник: Эхо Москвы

Всё больше регионов России продлевают нерабочие дни. Первой о продлении противоэпидемических «каникул» на неделю еще вчера сообщила Новгородская область. Уже сегодня следом за ней такие же меры объявили Томская, Челябинская и Курская области. Нерабочей всю первую половину ноября могут сделать власти Коми, Амурской и Ульяновской областей. Тем временем в Псковской области продлевать нерабочую неделю не решились, но расширили систему QR-кодов, которая будет действовать до конца года.

В Москве и Московской области к подобному решили не прибегать. Эхо Москвы

