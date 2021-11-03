Уже несколько регионов РФ продлили нерабочие дни
17:12 03.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Всё больше регионов России продлевают нерабочие дни. Первой о продлении противоэпидемических «каникул» на неделю еще вчера сообщила Новгородская область. Уже сегодня следом за ней такие же меры объявили Томская, Челябинская и Курская области. Нерабочей всю первую половину ноября могут сделать власти Коми, Амурской и Ульяновской областей. Тем временем в Псковской области продлевать нерабочую неделю не решились, но расширили систему QR-кодов, которая будет действовать до конца года.
В Москве и Московской области к подобному решили не прибегать. Эхо Москвы
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