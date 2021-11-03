ИНН можно будет получить на портале Госуслуг
17:32 03.11.2021 Источник: Интерфакс
Получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) будет доступно россиянам и иностранным гражданам в электронном виде на портале Госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
"Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН", - сказал Мишустин.
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