ИНН можно будет получить на портале Госуслуг

17:32 Источник: Интерфакс

Получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) будет доступно россиянам и иностранным гражданам в электронном виде на портале Госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

"Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН", - сказал Мишустин.