НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
18:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем, меньше всего международному сообществу нужна "война великих держав". Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности.
"Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это. <...> Меньше всего миру, и Соединенным Штатам, и кому-либо еще нужна война между великими державами", - сказал он.
По словам Милли, в связи с этим необходима "взаимная коммуникация с Россией, Китаем или любой другой страной". "Я твердо убежден, что нужно говорить не только с союзниками, партнерами и друзьями, но также абсолютно точно надо говорить с противниками и врагами", - добавил глава КНШ.
НОВОСТИ
- 18:40 03.11.2021
- СМИ сообщили об ухудшении состояния Саакашвили
- 18:07 03.11.2021
- «Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»
- 17:32 03.11.2021
- ИНН можно будет получить на портале Госуслуг
- 17:12 03.11.2021
- Уже несколько регионов РФ продлили нерабочие дни
- 17:00 03.11.2021
- США не видят особо агрессивной военной деятельности РФ близ границы с Украиной - Пентагон
- 16:32 03.11.2021
- Отстраненный военными премьер Судана Хамдук готов возглавить новое правительство - ТВ
- 16:12 03.11.2021
- ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник
- 16:00 03.11.2021
- Под Иркутском разбился грузовой самолет Ан-12, есть жертвы
- 15:58 03.11.2021
- С начала года Сбер вложил более 13 млрд рублей в транспортную отрасль
- 15:37 03.11.2021
- В Подмосковье с 8 ноября отменяется режим нерабочих дней
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать