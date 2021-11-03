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НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли

18:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем, меньше всего международному сообществу нужна "война великих держав". Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это. <...> Меньше всего миру, и Соединенным Штатам, и кому-либо еще нужна война между великими державами", - сказал он.

По словам Милли, в связи с этим необходима "взаимная коммуникация с Россией, Китаем или любой другой страной". "Я твердо убежден, что нужно говорить не только с союзниками, партнерами и друзьями, но также абсолютно точно надо говорить с противниками и врагами", - добавил глава КНШ.

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