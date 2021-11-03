«Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»

18:07

В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» появился сервис «Портфолио учащегося», с помощью которого можно ознакомиться со школьными и внеклассными достижениями ребенка, а также загрузить документы, подтверждающие его победы и результаты, например, электронные копии дипломов, сертификаты и так далее. Сервис позволяет оставлять ссылки на подборки материалов о личных достижениях школьника на классном, школьном, городском и федеральном уровнях.

«Портфолио учащегося» насчитывает шесть разделов: «Наука», «Учеба», «Культура», «Творчество», «Спорт» и «Гражданская активность». Сервис стал доступен на сайте «Московской электронной школы», в котором мобильное приложение «Дневник “МЭШ”» является ключевым. Это совместный проект московского Департамента образования и Департамента информационных технологий, в приложении можно найти всю интересующую информацию об учебе и успеваемости ребенка, будущих контрольных работах, домашних заданиях, деятельности его образовательной организации и многом другом.