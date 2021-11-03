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НОВОСТИ

СМИ сообщили об ухудшении состояния Саакашвили

18:40 03.11.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури. Как передает «Грузия.Online», состояние здоровья экс-главы государства ухудшилось.

«Саакашвили ожидает альтернативного консилиума, который войдет к нему, возьмет анализы и укажет в результатах тестов, находятся ли жизненные показатели ниже порога <…> опять продолжает голодовку, не собирается принимать еду, и ожидает встречи с врачами. Слабость усиливается, морально он очень бодр. Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей», — пояснил Гелхаури.

По его словам, до сегодняшнего дня врачи поддерживали жизненные показатели бывшего президента медикаментозно.

Ранее сообщалось, что власти Грузии считают голодовку Саакашвили имитацией.  Газета.Ru

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