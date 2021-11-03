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Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%

19:15 03.11.2021

Проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был принят депутатами Мосгордумы в первом чтении, социальные расходы бюджета на 2022 год составляют более половины от общего объема бюджетных затрат - 53%. Решение было принято в ходе заседания МГД.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила: «Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата».

По ее словам, наиболее стабильным источником в структуре доходов является налог на доходы физлиц, благодаря которому в бюджет поступает более 45% прибыли.

В представленном проекте общий объем доходов столичного бюджета на 2022 год запланирован в сумме 3 трлн 261,5 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 444 млрд руб., на плановый период 2024 года - почти 3 трлн 637 млрд руб. Общий объем расходов в 2022 году запланирован в сумме 3 трлн 633,4 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 732 млрд руб., на плановый период 2024 года - 3 трлн 862,1 млрд руб.

Елена Зяббарова отметила программную, социальную и инвестиционную направленность бюджета: «Доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. <…> Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%».

Она добавила, что приоритетным направлением остается социальная поддержка горожан, подчеркнув, что предоставленный парламентариям законопроект полностью соответствует нормам бюджетного законодательства, и финансово сбалансирован.

Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был внесен в Мосгордуму 15 октября.

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