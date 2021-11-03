США не поддержали предложение РФ об обнулении дипломатических ограничений - посол РФ
20:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не поддержали предложение РФ по обнулению всех существующих дипломатических ограничений, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Наше предложение обнулить все существующие ограничения не было поддержано ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Я поднимал этот вопрос лично в ходе своих контактов", - сказал он.
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