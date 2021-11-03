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НОВОСТИ

В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры

20:21 03.11.2021

В Москве провели второй розыгрыш квартир в ходе акции "Вакцина – твой ключ к здоровью". В рамках этого стимулирующего вакцинацию проекта москвичи, привившиеся против ковида с 25 по 31 октября, получают возможность получить недвижимость в столице РФ. Розыгрыш провели в прямом эфире телеканала «Москва 24». Победители второго розыгрыша - Елена Викторовна (последние цифры номера телефона 20-39) и Илья Ми-хайлович (последние цифры номера телефона 02-06), их фамилии не называются по требованиям российского законодательства. С победителями свяжутся организаторы, проверить стал ли человек победителем, он может на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью".

Это не последний розыгрыш квартир за прививку от ковида. Недвижимость будут разыгрывать каждую среду еще пять недель, до 24 ноября.

Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо до 21 ноября вакцинироваться против COVID-19 в городской поликлинике или в частной медицинской организации, работающей по соглашению с департаментом здравоохранения Москвы, или в мобильных пунктах вакцинации или на дому. В пункте вакцинации нужно дать согласие на участие в розыгрыше квартир.

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