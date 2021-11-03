Годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% месяцем ранее
20:40 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% в сентябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%, следует из данных Росстата.
Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно. Стоимость услуг в октябре в месячном выражении выросла на 0,01% и на 4,36% в годовом.
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