США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты, однако пока не знают, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

"Мы видим ощутимое снижение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация", - добавил Инглис.