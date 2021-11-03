0
0
74
НОВОСТИ

США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом

22:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты, однако пока не знают, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

"Мы видим ощутимое снижение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация", - добавил Инглис.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 03.11.2021
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
0
95
21:20 03.11.2021
В Госдуме предложили ввести платную вакцинацию зарубежными вакцинами от коронавируса
0
312
20:40 03.11.2021
Годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% месяцем ранее
0
242
20:21 03.11.2021
В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры
0
218
20:00 03.11.2021
США не поддержали предложение РФ об обнулении дипломатических ограничений - посол РФ
0
278
19:20 03.11.2021
Число жертв коронавируса в мире выросло на 8% за неделю - ВОЗ
0
282
19:15 03.11.2021
Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%
0
250
18:40 03.11.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Саакашвили
0
314
18:07 03.11.2021
«Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»
0
325
18:00 03.11.2021
НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
0
396

Возврат к списку