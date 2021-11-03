США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом
22:00 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты, однако пока не знают, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.
"Мы видим ощутимое снижение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация", - добавил Инглис.
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