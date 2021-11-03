Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
22:40 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера страны Михаила Саакашвили и больше не собирается обсуждать этот вопрос.
"Моя позиция в отношении помилования бывшего президента [Саакашвили] является четкой и неизменной - нет и никогда. <...> К этому вопросу я больше никогда не вернусь", - сказала она в среду во время телеобращения к нации.
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