0
0
0
НОВОСТИ

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

22:40 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера страны Михаила Саакашвили и больше не собирается обсуждать этот вопрос.

"Моя позиция в отношении помилования бывшего президента [Саакашвили] является четкой и неизменной - нет и никогда. <...> К этому вопросу я больше никогда не вернусь", - сказала она в среду во время телеобращения к нации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 03.11.2021
США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом
0
136
21:20 03.11.2021
В Госдуме предложили ввести платную вакцинацию зарубежными вакцинами от коронавируса
0
312
20:40 03.11.2021
Годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% месяцем ранее
0
242
20:21 03.11.2021
В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры
0
218
20:00 03.11.2021
США не поддержали предложение РФ об обнулении дипломатических ограничений - посол РФ
0
278
19:20 03.11.2021
Число жертв коронавируса в мире выросло на 8% за неделю - ВОЗ
0
282
19:15 03.11.2021
Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%
0
250
18:40 03.11.2021
СМИ сообщили об ухудшении состояния Саакашвили
0
314
18:07 03.11.2021
«Портфолио учащегося» стало доступно в приложении «Дневник МЭШ»
0
325
18:00 03.11.2021
НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
0
396

Возврат к списку