Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера страны Михаила Саакашвили и больше не собирается обсуждать этот вопрос.

"Моя позиция в отношении помилования бывшего президента [Саакашвили] является четкой и неизменной - нет и никогда. <...> К этому вопросу я больше никогда не вернусь", - сказала она в среду во время телеобращения к нации.