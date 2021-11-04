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На борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, были руководители авиакомпании "Заполярье"

09:30 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор авиакомпании "Заполярье" Юрий Володин и первый заместитель гендиректора этой компании Олег Вишнев, предположительно, находились на борту самолета Ан-12, разбившегося в среду под Иркутском. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству авиакомпании.

"Предположительно, они (гендиректор и его первый зам - прим. ТАСС) находились на борту", - сообщил собеседник агентства.

Ранее на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Игорь Кобзев назвал фамилии Володина и Вишнева в числе находившихся на борту самолета, но глава региона не назвал их должности. Также Кобзев на своей странице в Instagram упомянул, что в самолете находились два представителя авиакомпании.

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