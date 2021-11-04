Байдер раскритиковал республиканцев, блокирующих реформу избирательного права

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в среду подверг критике сенаторов-республиканцев, которые в очередной раз заблокировали законопроект, направленный на проведение реформы избирательного права страны. Соответствующее письменное заявление американского лидера распространил Белый дом.



"Сегодня сенаторы-республиканцы заблокировали обсуждение двухпартийного законопроекта о продвижении избирательных прав имени Джона Льюиса. Положения законопроекта пять раз проходили через Сенат с подавляющей двухпартийной поддержкой, последний раз 98-0 в 2006 году. Пусть будет обсуждение и пусть будет голосование [по законопроекту]", - подчеркнул президент.



"Право голоса священно и конституционно. Оно является основополагающим для всех других прав. Сама душа Америки под угрозой", - заключил Байден.



В среду сенаторы-республиканцы, как в июне и октябре, вновь заблокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива помимо прочего предусматривала расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования. Нижняя палата Конгресса одобрила свою версию законопроекта еще в марте.



