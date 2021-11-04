Байдер раскритиковал республиканцев, блокирующих реформу избирательного права
09:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня сенаторы-республиканцы заблокировали обсуждение двухпартийного законопроекта о продвижении избирательных прав имени Джона Льюиса. Положения законопроекта пять раз проходили через Сенат с подавляющей двухпартийной поддержкой, последний раз 98-0 в 2006 году. Пусть будет обсуждение и пусть будет голосование [по законопроекту]", - подчеркнул президент.
"Право голоса священно и конституционно. Оно является основополагающим для всех других прав. Сама душа Америки под угрозой", - заключил Байден.
В среду сенаторы-республиканцы, как в июне и октябре, вновь заблокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива помимо прочего предусматривала расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования. Нижняя палата Конгресса одобрила свою версию законопроекта еще в марте.
НОВОСТИ
- 09:40 04.11.2021
- В Тихом океане начались совместные военно-морские учения Японии и Германии
- 09:30 04.11.2021
- На борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, были руководители авиакомпании "Заполярье"
- 22:40 03.11.2021
- Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
- 22:00 03.11.2021
- США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом
- 21:20 03.11.2021
- В Госдуме предложили ввести платную вакцинацию зарубежными вакцинами от коронавируса
- 20:40 03.11.2021
- Годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% месяцем ранее
- 20:21 03.11.2021
- В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры
- 20:00 03.11.2021
- США не поддержали предложение РФ об обнулении дипломатических ограничений - посол РФ
- 19:20 03.11.2021
- Число жертв коронавируса в мире выросло на 8% за неделю - ВОЗ
- 19:15 03.11.2021
- Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать