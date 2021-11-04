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В Тихом океане начались совместные военно-морские учения Японии и Германии

09:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония и Германия в четверг начали совместные военно-морские учения в Тихом океане к югу от Токио. Об этом объявило командование морских Сил самообороны Японии.

С германской стороны в двухдневных учениях принимает участие военный фрегат "Бавария", который стал первым немецким военным судном, посетившим Японию за последние 20 лет. Ожидается, что в пятницу его осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси. От Японии в маневрах принимает участие эсминец "Самидарэ".

2 августа боевой корабль "Бавария" отправился в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. В апреле правительство Германии объявило, что активизирует свою политику безопасности в Азии и, прежде всего, будет более тесно координировать действия с Японией. Минобороны ФРГ подчеркивало, что Германия выступает за создание прозрачного, инклюзивного и основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

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