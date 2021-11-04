Впервые за три с половиной года парламент Израиля утвердил госбюджет - СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент) утвердил в четверг государственный бюджет Израиля на 2021 год. Об этом сообщает радиостанция "Кан", отмечая, что это первый с 2018 года основной финансовый документ страны, который удалось утвердить парламентариям.



Радиостанция указывает, что бюджет на 2021 год получил голоса 61 депутата, против высказались 59. Правительственная коалиция во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, контролирующая 61 из 120 кресел в Кнессете, прошла важный тест при этом голосовании, и, как ожидается, ей удастся провести через парламент основной финансовый документ страны на 2022 год к утру пятницы, отмечает "Кан".



Обсуждение законопроекта бюджета на 2021 год во втором и третьем чтениях продолжалось всю ночь, документ был принят лишь в 05:30 (06:30 мск). Поэтому, как ожидается, к рассмотрению основного финансового документа на 2022 год депутаты приступят во второй половине дня в четверг, сообщает радиостанция.





