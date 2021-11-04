0
0
135
НОВОСТИ

А любую минуту состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться - врач

10:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, стал жаловаться на учащенное сердцебиение, он ослаб, и его состояние может ухудшиться в любую минуту. Об этом в среду сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе после встречи с Саакашвили.

"Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились. [Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная", - сказал Кипшидзе.

Как отметил врач, он договорился с коллегами собрать консилиум и еще раз осмотреть Саакашвили в пятницу. "Мы решили собрать следующий консилиум в пятницу, чтобы еще чаще наблюдать за ним. Мы входим в более сложную фазу, так как [экс-]президент потерял 10% своего веса, что довольно опасно", - добавил медик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 04.11.2021
Ереван все еще не ответил Баку на предложение о мирном соглашении - Алиев
0
11
10:50 04.11.2021
Суточный рекорд по вакцинированию поставили в Свердловской области
0
82
10:40 04.11.2021
Бывшая сотрудница Facebook выразила обеспокоенность за свою безопасность
0
98
10:10 04.11.2021
Впервые за три с половиной года парламент Израиля утвердил госбюджет - СМИ
0
145
09:40 04.11.2021
В Тихом океане начались совместные военно-морские учения Японии и Германии
0
216
09:30 04.11.2021
На борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, были руководители авиакомпании "Заполярье"
0
238
09:20 04.11.2021
Байдер раскритиковал республиканцев, блокирующих реформу избирательного права
0
211
22:40 03.11.2021
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
0
796
22:00 03.11.2021
США фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России - Белый дом
0
795
21:20 03.11.2021
В Госдуме предложили ввести платную вакцинацию зарубежными вакцинами от коронавируса
0
1374

Возврат к списку