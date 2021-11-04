А любую минуту состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться - врач

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, стал жаловаться на учащенное сердцебиение, он ослаб, и его состояние может ухудшиться в любую минуту. Об этом в среду сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе после встречи с Саакашвили.



"Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились. [Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная", - сказал Кипшидзе.



Как отметил врач, он договорился с коллегами собрать консилиум и еще раз осмотреть Саакашвили в пятницу. "Мы решили собрать следующий консилиум в пятницу, чтобы еще чаще наблюдать за ним. Мы входим в более сложную фазу, так как [экс-]президент потерял 10% своего веса, что довольно опасно", - добавил медик.



