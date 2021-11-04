А любую минуту состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться - врач
10:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились. [Экс-]президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная", - сказал Кипшидзе.
Как отметил врач, он договорился с коллегами собрать консилиум и еще раз осмотреть Саакашвили в пятницу. "Мы решили собрать следующий консилиум в пятницу, чтобы еще чаще наблюдать за ним. Мы входим в более сложную фазу, так как [экс-]президент потерял 10% своего веса, что довольно опасно", - добавил медик.
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