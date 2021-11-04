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Бывшая сотрудница Facebook выразила обеспокоенность за свою безопасность

10:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая сотрудница американской корпорации Facebook ("Фейсбук"), с 28 октября переименованной в Meta ("Мета"), Фрэнсис Хауген выразила опасения по поводу собственной безопасности после переданных ею разоблачительных материалов, касающихся деятельности компании. Об этом она сообщила в четверг агентству ДПА.

"Больше всего я боюсь, наверное, не Facebook. Дело в том, что существует много людей, которым сегодня выгодно то, как работает эта система", - отметила Хауген. При этом она выразила обеспокоенность относительно того, что эти люди могут распространить о ней слухи, которые радикализируют кого угодно. "Я думаю, что есть вероятность того, что кто-то может поверить в теории заговора обо мне и причинить мне вред", - продолжила бывшая сотрудница Facebook. Поэтому в "Твиттере" уже появились негативные комментарии о ней. Хауген переживает и за свою семью.

Кроме того, экс-сотрудница Facebook выразила озабоченность планами основателя корпорации Марка Цукерберга по развитию выбранной компанией концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. "Лично меня пугает мысль о том, что я принесу еще больше микрофонов и датчиков из Facebook в наши дома и офисы и позволю им шпионить за нами, пока мы не знаем, как они используют данные", - заключила Хауген.

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