Суточный рекорд по вакцинированию поставили в Свердловской области
10:50 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предыдущий рекорд был установлен 28 октября, когда против COVID-19 было привито 19 057 человек.
"Почти 24,5 тысячи уральцев привились первым компонентом препарата от коронавируса за минувший день. Это новый рекорд по объему вакцинации жителей Свердловской области", - говорится в сообщении.
Всего в регионе по состоянию на утро 4 ноября первый этап вакцинации прошли более 1,5 миллиона человек. И 1,3 миллиона уральцев завершили оба этапа.
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