Суточный рекорд по вакцинированию поставили в Свердловской области

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 24,5 тысячи жителей привились от коронавируса за сутки в Свердловской области, это рекорд по объему суточной вакцинации жителей в регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в четверг.



Предыдущий рекорд был установлен 28 октября, когда против COVID-19 было привито 19 057 человек.



"Почти 24,5 тысячи уральцев привились первым компонентом препарата от коронавируса за минувший день. Это новый рекорд по объему вакцинации жителей Свердловской области", - говорится в сообщении.



Всего в регионе по состоянию на утро 4 ноября первый этап вакцинации прошли более 1,5 миллиона человек. И 1,3 миллиона уральцев завершили оба этапа.



