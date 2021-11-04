Ереван все еще не ответил Баку на предложение о мирном соглашении - Алиев
11:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Азербайджан предложил Армении начать работу над мирным соглашением. Мы хотим говорить не о войне, а о мире. Мы предложили начать работу над демаркацией и делимитацией границ. Но, к сожалению, ответа не получено", - сказал глава государства.
По его словам, Азербайджан проявляет максимум конструктивности. "Мы должны смотреть в будущее. Мы хотим видеть наше будущее безопасным, прогнозируемым и готовым к широкомасштабному сотрудничеству", - подчеркнул Алиев, добавив, что все зависит от позиции Еревана.
"Наша позиция предельно ясна. Мы готовы к началу мирных переговоров, подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы. Но, как видите, от Армении нет ответа, они хранят молчание", - сказал Алиев.
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