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Ереван все еще не ответил Баку на предложение о мирном соглашении - Алиев

11:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан до сих пор не получил ответа от Армении на предложения начать работу над мирным соглашением и демаркацией границ. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в четверг на открытии Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Азербайджан предложил Армении начать работу над мирным соглашением. Мы хотим говорить не о войне, а о мире. Мы предложили начать работу над демаркацией и делимитацией границ. Но, к сожалению, ответа не получено", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан проявляет максимум конструктивности. "Мы должны смотреть в будущее. Мы хотим видеть наше будущее безопасным, прогнозируемым и готовым к широкомасштабному сотрудничеству", - подчеркнул Алиев, добавив, что все зависит от позиции Еревана.

"Наша позиция предельно ясна. Мы готовы к началу мирных переговоров, подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы. Но, как видите, от Армении нет ответа, они хранят молчание", - сказал Алиев.

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