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Новый вариант Конституции Белоруссии представили Лукашенко

12:15 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый вариант Конституции Белоруссии представлен президенту республики Александру Лукашенко. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.

"Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", - приводит агентство слова президента с совещания по доработке Конституции.

Лукашенко подчеркнул, что Конституционная комиссия "провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции". "И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком", - сказал Лукашенко. По словам президента, нужно отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них - закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

"Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию", - отметил глава государства. В дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта основного закона, окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум, который планируется на конец февраля 2022 года.

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