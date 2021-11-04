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В Эстонии могу отграничить оказание платных услуг не привитым пациентам

13:30 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонские больницы могут начать учитывать наличие у пациента вакцинации от коронавируса, принимая решение об оказании ему плановых услуг. Такое мнение высказала в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Уже сейчас в случае ограничения планового лечения при решениях, кто его получает или не получает, было бы логично, чтобы невакцинированные люди передвигались в конец очереди, - сказала она газете "Ээсти пяэвелехт". - Просто по той причине, что из-за них и ограничено плановое лечение".

Она добавила, что больницы также имеют полномочия проводить т.н. триаж (медицинскую сортировку) поступающих к ним пациентов с коронавирусом.

"Право делать триаж есть прежде всего у самих больниц, оно никогда не было политическим, - сказала Каллас. - Если им нужна политическая поддержка, то, естественно, мы посмотрим, что можем сделать в связи с этим".

Накануне Союз врачей Эстонии в обращении к правительству заявил, что медицинским учреждениям при размещении больных коронавирусом, возможно, придется учитывать факт наличия вакцинации у пациента.

Как сообщает портал Э-эр-эр, число новых случаев заражения кор

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