В Эстонии могу отграничить оказание платных услуг не привитым пациентам

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонские больницы могут начать учитывать наличие у пациента вакцинации от коронавируса, принимая решение об оказании ему плановых услуг. Такое мнение высказала в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



"Уже сейчас в случае ограничения планового лечения при решениях, кто его получает или не получает, было бы логично, чтобы невакцинированные люди передвигались в конец очереди, - сказала она газете "Ээсти пяэвелехт". - Просто по той причине, что из-за них и ограничено плановое лечение".



Она добавила, что больницы также имеют полномочия проводить т.н. триаж (медицинскую сортировку) поступающих к ним пациентов с коронавирусом.



"Право делать триаж есть прежде всего у самих больниц, оно никогда не было политическим, - сказала Каллас. - Если им нужна политическая поддержка, то, естественно, мы посмотрим, что можем сделать в связи с этим".



Накануне Союз врачей Эстонии в обращении к правительству заявил, что медицинским учреждениям при размещении больных коронавирусом, возможно, придется учитывать факт наличия вакцинации у пациента.



Как сообщает портал Э-эр-эр, число новых случаев заражения кор



