Применение американского молнупиравира от COVID-19 одобрено в Великобритании
14:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает британский медицинский регулятор, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания".
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал сегодняшний день "историческим для страны". "Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19", - сказал он.
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