Применение американского молнупиравира от COVID-19 одобрено в Великобритании

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира - препарата от коронавируса производства американской компании Merck ("Мерк"). Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг британским Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



Как отмечает британский медицинский регулятор, препарат "безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания".



Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал сегодняшний день "историческим для страны". "Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19", - сказал он.



