Более 70% смертей после COVID-19 в Европе приходится на пожилых - ВОЗ

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

COVID-19 в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) особенно быстро распространяется среди пожилого населения, 75% смертельных случаев в результате заболевания приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил в четверг директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге, который транслировался в "Фейсбуке".



"Мы видим растущие тенденции во всех возрастных группах. Но наибольшую озабоченность вызывает быстрая передача в пожилых группах населения (с 38 недели), что приводит к увеличению числа смертей людей с тяжелыми заболеваниями. В настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше", - отметил он.



Согласно последним данным Европейского регионального бюро ВОЗ, количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось более чем вдвое за одну неделю. "Согласно одному надежному прогнозу, если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей после COVID-19 в регионе к первому февраля следующего года, и 43 страны в нашем регионе столкнутся с высокой или крайне высокой нагрузкой на больницы в некоторых странах в тот же момент", - подчеркнул Клюге.



По его словам, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется двумя причинами: недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер здравоохранения и социальных мер.



