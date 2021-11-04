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С 8 ноября в Ростовской области отменят ограничения, введенные на период нерабочих дней

16:00 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения, введенные в Ростовской области на период нерабочих дней, будут отменены с 8 ноября. Об этом сообщил в четверг губернатор Василий Голубев в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

"Сегодня я подписал постановление об отмене с 8 ноября большинства ограничений, которые действуют сейчас, в период нерабочих дней. <…> C 8 ноября опять смогут работать кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские компании. В полной мере возобновят предоставление услуг парикмахерские, стоматологические и ветеринарные клиники", - сказал Голубев.

Однако, по его словам, полностью снять ограничения в регионе не позволяет эпидемиологическая ситуация. В частности, залы кинотеатров разрешено заполнять на 50%, заполняемость фитнес-центров, спортзалов и ледовых катков, бассейнов и аквапарков допускается из расчета 4 кв. м на одного посетителя.

"С 8 ноября в Ростовской области в полном объеме возобновляется работа предприятий общественного питания. Часы их работы установлены с 06 часов до 21:00", - добавил глава региона.

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