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НОВОСТИ

В Москве задержали около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"

16:10 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали более 15 человек на станции метро "Пушкинская", которые собирались принять участие в шествии националистов "Русский марш", передает корр. ТАСС с места событий.

Участники движения собираются на разных станциях метро и группами съезжаются к станции "Пушкинская", где их прямо на перроне задерживает полиция и выводит на улицу. На самой Пушкинской площади дежурит ОМОН.

Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

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