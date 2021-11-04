В Москве задержали около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"
16:10 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники движения собираются на разных станциях метро и группами съезжаются к станции "Пушкинская", где их прямо на перроне задерживает полиция и выводит на улицу. На самой Пушкинской площади дежурит ОМОН.
Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.
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