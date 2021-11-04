Собянин вдвое увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19

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В Москве донорам, сдающим плазму для лечения COVID-19, повысят выплаты с 5 000 до 10 000 руб. По словам мэра Сергея Собянина, доноры обычно приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде и тяжело заболел COVID-19. «Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам - выплачиваем бонус в 5000 рублей. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10000 рублей. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», - сказал мэр.

Мэр посетил пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19, открытый в здании филиала городской клинической больницы № 1 имени Пирогова на Шаболовке. Это один из крупнейших центров такого назначения в России. «Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе», - заявил градоначальник.

В прошлом году Москва стала первым субъектом Федерации, где начали применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения ковида. После введения плазмы количество пациентов, которым требуется лечение в реанимации, уменьшается вдвое. За полтора года лечение с применением донорской плазмы прошли 20 тыс. человек.