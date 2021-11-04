На поэтапный отказ от угля Дания выделит $15,55 млн - министр
17:10 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ископаемая энергия - одно из самых больших препятствий на пути к зеленому будущему. Поэтому Дания принимает целенаправленные меры по поэтапному отказу от угля. Дания пожертвует 100 млн датских крон на покупку и вывод из эксплуатации угольных электростанций и инвестирование в новые источники энергии", - говорится в сообщении главы МИД.
Как отмечает министр, изменение климата - это величайшая проблема современности, и отказ от ископаемого топлива является ключом к достижению цели в борьбе с ним. "В рамках наших всеобъемлющих усилий по борьбе с изменением климата правительство Дании работает над поэтапным отказом от угля, а также вкладывает значительные средства в новые источники зеленой энергии", - пояснил он.
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