Только привитые и переболевшие в Вене будут доступны кафе и салоны красоты
17:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Вене с конца следующей недели в сфере гастрономии будет введено правило "двух П" (привит и переболел - прим. ТАСС), это коснется сферы услуг по уходу за телом и собраний с участием более 25 человек. Мы также предоставим возможность желающим родителям прививать детей в возрасте от 5 до 12 лет", - сообщил бургомистр Михаэль Людвиг.
4 ноября в Австрии было зарегистрировано 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Этот показатель стал наивысшим за целый год. В Минздраве Австрии из-за увеличения загруженности больничных коек планируют дополнительные ограничения для непривитого населения. В настоящее время в этой стране от коронавируса полностью иммунизированы (привиты двумя дозами вакцины) более 5 млн человек, то есть почти 70% желающих привиться граждан при населении в 8,8 млн человек.
В Австрии для доступа в рестораны, салоны красоты и к участию в мероприятиях пока что действует правило "трех П" о необходимости предоставления сертификата о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-теста.
НОВОСТИ
- 17:10 04.11.2021
- На поэтапный отказ от угля Дания выделит $15,55 млн - министр
- 17:01 04.11.2021
- Собянин вдвое увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19
- 16:10 04.11.2021
- В Москве задержали около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"
- 16:00 04.11.2021
- С 8 ноября в Ростовской области отменят ограничения, введенные на период нерабочих дней
- 15:35 04.11.2021
- Более 70% смертей после COVID-19 в Европе приходится на пожилых - ВОЗ
- 14:40 04.11.2021
- Применение американского молнупиравира от COVID-19 одобрено в Великобритании
- 13:40 04.11.2021
- Из-за сильного загрязнения воздуха в Пекине объявлен повышенный уровень опасности
- 13:30 04.11.2021
- В Эстонии могу отграничить оказание платных услуг не привитым пациентам
- 12:20 04.11.2021
- Журналист нидерландской газеты "Фолкскрант" покинул РФ из-за правонарушений - издание
- 12:15 04.11.2021
- Новый вариант Конституции Белоруссии представили Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать