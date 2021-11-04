0
0
0
НОВОСТИ

Только привитые и переболевшие в Вене будут доступны кафе и салоны красоты

17:20 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Вены с конца следующей недели разрешат пускать в заведения общественного питания и салоны красоты только привитых от коронавируса и переболевших коронавирусной инфекцией. Родителям разрешат прививать детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщила в четверг администрация города.

"В Вене с конца следующей недели в сфере гастрономии будет введено правило "двух П" (привит и переболел - прим. ТАСС), это коснется сферы услуг по уходу за телом и собраний с участием более 25 человек. Мы также предоставим возможность желающим родителям прививать детей в возрасте от 5 до 12 лет", - сообщил бургомистр Михаэль Людвиг.

4 ноября в Австрии было зарегистрировано 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Этот показатель стал наивысшим за целый год. В Минздраве Австрии из-за увеличения загруженности больничных коек планируют дополнительные ограничения для непривитого населения. В настоящее время в этой стране от коронавируса полностью иммунизированы (привиты двумя дозами вакцины) более 5 млн человек, то есть почти 70% желающих привиться граждан при населении в 8,8 млн человек.

В Австрии для доступа в рестораны, салоны красоты и к участию в мероприятиях пока что действует правило "трех П" о необходимости предоставления сертификата о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-теста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 04.11.2021
На поэтапный отказ от угля Дания выделит $15,55 млн - министр
0
66
17:01 04.11.2021
Собянин вдвое увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19
0
89
16:10 04.11.2021
В Москве задержали около 15 человек, которые хотели участвовать в "Русском марше"
0
178
16:00 04.11.2021
С 8 ноября в Ростовской области отменят ограничения, введенные на период нерабочих дней
0
151
15:35 04.11.2021
Более 70% смертей после COVID-19 в Европе приходится на пожилых - ВОЗ
0
201
14:40 04.11.2021
Применение американского молнупиравира от COVID-19 одобрено в Великобритании
0
229
13:40 04.11.2021
Из-за сильного загрязнения воздуха в Пекине объявлен повышенный уровень опасности
0
337
13:30 04.11.2021
В Эстонии могу отграничить оказание платных услуг не привитым пациентам
0
337
12:20 04.11.2021
Журналист нидерландской газеты "Фолкскрант" покинул РФ из-за правонарушений - издание
0
384
12:15 04.11.2021
Новый вариант Конституции Белоруссии представили Лукашенко
0
397

Возврат к списку