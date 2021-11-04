Попыткам вмешательства во внутренние дела РФ и Белоруссия будут противостоять вместе - Путин

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в четверг.



"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", - сказал глава российского государства.



"Строительство Союзного государства подразумевает не только взаимное переплетение экономик, но и координацию во всех других сферах, включая политическую и оборонную", - уверен Путин. На его взгляд, "в этой связи очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами". Также российский лидер указал, что "повышается роль постоянного комитета Союзного государства".



"При этом особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности", - подчеркнул российский лидер.



