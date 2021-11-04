Власти США обвинили Данченко в предоставлении заведомо ложных данных ФБР
20:40 04.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из документа, Данченко, "предположительно, лгал относительно источника информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании 2016 года". Обвинения предъявлены "по пяти пунктам". По мнению властей США, в 2017 году Данченко делал "ложные заявления касательно источников определенной информации, которую он предоставлял занимающейся расследованиями британской компании". Позднее эта информация "была включена в отчеты", составленные этой компанией и впоследствии переданные ФБР.
Данченко был задержан ранее в четверг и, как ожидается, предстанет перед судом в штате Вирджиния в ближайшие несколько часов. Обвинения выдвинуты в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.
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