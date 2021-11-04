Власти США обвинили Данченко в предоставлении заведомо ложных данных ФБР

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти считают, что выходец из РФ, аналитик Игорь Данченко предоставлял сотрудникам ФБР заведомо ложные данные, касавшиеся утверждения о связях Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом, с Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг Минюстом США.



Как следует из документа, Данченко, "предположительно, лгал относительно источника информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании 2016 года". Обвинения предъявлены "по пяти пунктам". По мнению властей США, в 2017 году Данченко делал "ложные заявления касательно источников определенной информации, которую он предоставлял занимающейся расследованиями британской компании". Позднее эта информация "была включена в отчеты", составленные этой компанией и впоследствии переданные ФБР.



Данченко был задержан ранее в четверг и, как ожидается, предстанет перед судом в штате Вирджиния в ближайшие несколько часов. Обвинения выдвинуты в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.



