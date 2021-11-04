Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет - Собянин

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.



"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. - 1,7 тыс. [госпитализаций]", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".



Накануне он сообщил, что нерабочие дни в Москве продлеваться не будут, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.



Ранее власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники ушли на каникулы.



