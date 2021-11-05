Старт Crew Dragon-3 к МКС снова перенесен

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложена еще на два дня из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Ранее старт был перенесен на 6 ноября из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. "Самая ранняя возможность для запуска миссии Crew-3 будет 8 ноября в 21:51 по времени Восточного побережья США (05:51 мск 9 ноября). <...> НАСА и SpaceX отказались от возможности запуска 6 и 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По прогнозам метеорологов, существует лишь 40-процентная вероятность, что погода в районе площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида будет благоприятствовать запуску миссии 6 ноября, так как в этот период ожидаются сильные порывы ветра и облачность.