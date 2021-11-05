0
0
114
НОВОСТИ

Старт Crew Dragon-3 к МКС снова перенесен

09:00 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложена еще на два дня из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Ранее старт был перенесен на 6 ноября из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. "Самая ранняя возможность для запуска миссии Crew-3 будет 8 ноября в 21:51 по времени Восточного побережья США (05:51 мск 9 ноября). <...> НАСА и SpaceX отказались от возможности запуска 6 и 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По прогнозам метеорологов, существует лишь 40-процентная вероятность, что погода в районе площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида будет благоприятствовать запуску миссии 6 ноября, так как в этот период ожидаются сильные порывы ветра и облачность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 05.11.2021
Легендарная группа ABBA официально выпустила новый альбом - первый за последние 40 лет
0
69
09:20 05.11.2021
Спецслужбы США могут лишиться тысяч сотрудников из-за отказа последних вакцинироваться
0
149
09:10 05.11.2021
Тепло и дождливо будет в Москве 5 ноября
0
140
20:50 04.11.2021
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет - Собянин
0
947
20:40 04.11.2021
Власти США обвинили Данченко в предоставлении заведомо ложных данных ФБР
0
744
19:40 04.11.2021
В Новом Манеже открылось театральное пространство "Арт-платформа"
0
704
19:30 04.11.2021
К июлю 2022 года РФ и Белоруссия разработают принципы формирования единого рынка газа
0
718
18:20 04.11.2021
Попыткам вмешательства во внутренние дела РФ и Белоруссия будут противостоять вместе - Путин
0
1135
17:20 04.11.2021
Только привитые и переболевшие в Вене будут доступны кафе и салоны красоты
0
863
17:10 04.11.2021
На поэтапный отказ от угля Дания выделит $15,55 млн - министр
0
800

Возврат к списку