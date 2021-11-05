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Тепло и дождливо будет в Москве 5 ноября

09:10 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дождливая и облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице синоптики прогнозируют от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до семи градусов тепла.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября, а в Подмосковье - с 06:00 до 06:00 7 ноября.

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