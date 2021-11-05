Спецслужбы США могут лишиться тысяч сотрудников из-за отказа последних вакцинироваться

09:20 Источник: Интерфакс

Тысячи сотрудников разведывательных органов США вскоре могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников, сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%.

Он отказался назвать ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. Так, Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации.