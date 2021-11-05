Спецслужбы США могут лишиться тысяч сотрудников из-за отказа последних вакцинироваться
09:20 05.11.2021 Источник: Интерфакс
По данным члена Комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%.
Он отказался назвать ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.
Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. Так, Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации.
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