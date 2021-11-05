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Легендарная группа ABBA официально выпустила новый альбом - первый за последние 40 лет

10:00 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская группа ABBA в пятницу выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

"ABBA возвращается с новым альбомом Voyage", - говорится на сайте. Отмечается, что альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.

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