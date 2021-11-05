Легендарная группа ABBA официально выпустила новый альбом - первый за последние 40 лет
10:00 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"ABBA возвращается с новым альбомом Voyage", - говорится на сайте. Отмечается, что альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.
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