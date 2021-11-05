Лукашенко о декрете Союзного государства: Отвечать будем все, не только я...

10:28

Скриншот трансляции Kremlin.ru



Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в четверг подписал декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Ранее документ был завизирован главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю. Я вижу, ваша подпись (президента России Владимира Путина - ИФ) под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - сказал Лукашенко.

«В интеграционных усилиях мы не собираемся останавливаться на достигнутом. … Масштабный документ – «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» … охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг», - сказал президент России Владимира Путин на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Правительствам Белоруссии и РФ в течение двух лет нужно принять ряд концептуальных решений, предстоит перезагрузка совместного экономического пространства, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Документы одобрены Советом министров Союзного государства и требуют утверждения на уровне Высшего государственного совета. После этого правительствам в течение двух лет необходимо принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений. По сути мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства", - сказал Лукашенко.

Также на заседании Высшего Госсовета России и Белоруссии утверждены обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства. Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

9 сентября Путин и Лукашенко объявили об окончательном согласовании параметров экономической интеграции двух стран. Через день были опубликованы 28 союзных программ по интеграции. Они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии.

В частности, Россия и Белоруссия создадут новый орган — комитет Союзного государства по налоговым вопросам, который будет носить консультативный характер. Также планируется, что для российских и белорусских самолетов установят равные тарифы на услуги аэропортов и аэронавигации, будет отменен телефонный роуминг между странами, а до конца года будет заключено соглашение о единых правилах в сфере защиты прав потребителей.

По материалам агентств «Интерфакс», РБК и официального сайта президента РФ.