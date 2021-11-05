Сторонникам независимости Тайваня власти Китая запретили въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая включит в черный список сторонников независимости Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд на территорию материкового Китая, а также специальных административных районов Сянган (китайское название Гонконга) и Аомэнь (Макао)", - сказала она.