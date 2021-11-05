Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ составляет 48% - Оперштаб

11:15 Источник: Интерфакс

В России на сегодняшний день сделано более 60 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели более 57,2 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 48%, следует из данных оперативного штаба.

"По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла - 57 256 745 раз", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу. "Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%", - уточняется в сообщении.