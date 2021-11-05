Данные о заражении COVID-19 в России на 5 ноября, 2021
11:05 05.11.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста, здесь выявили 6 тыс. 407 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 тыс. 363 заболевших за сутки, Московская область - 2 тыс. 835.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 192, это меньше, чем накануне, когда сообщалось о максимальных за пандемию 1 тыс. 195 скончавшихся. Больше всего смертей в Москве - 93, в Петербурге - 89, в Московской области - 55.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 714 тыс. 595 случаев коронавирусной инфекции, 244 тыс. 447 умерших и 7 млн 505 тыс. 971 выписанных, в том числе 28 тыс. 605 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 024 выздоровевших приходится на Москву.
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