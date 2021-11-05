0
0
111
НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 5 ноября, 2021

11:05 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 735 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 192 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста, здесь выявили 6 тыс. 407 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 тыс. 363 заболевших за сутки, Московская область - 2 тыс. 835.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 192, это меньше, чем накануне, когда сообщалось о максимальных за пандемию 1 тыс. 195 скончавшихся. Больше всего смертей в Москве - 93, в Петербурге - 89, в Московской области - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 714 тыс. 595 случаев коронавирусной инфекции, 244 тыс. 447 умерших и 7 млн 505 тыс. 971 выписанных, в том числе 28 тыс. 605 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 024 выздоровевших приходится на Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 05.11.2021
Число полностью вакцинированных жителей Москвы приближается к 5,5 млн человек
0
35
11:15 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ составляет 48% - Оперштаб
0
107
11:00 05.11.2021
Сторонникам независимости Тайваня власти Китая запретили въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао
0
131
10:28 05.11.2021
Лукашенко о декрете Союзного государства: Отвечать будем все, не только я...
0
189
10:00 05.11.2021
Легендарная группа ABBA официально выпустила новый альбом - первый за последние 40 лет
0
200
09:20 05.11.2021
Спецслужбы США могут лишиться тысяч сотрудников из-за отказа последних вакцинироваться
0
255
09:10 05.11.2021
Тепло и дождливо будет в Москве 5 ноября
0
237
09:00 05.11.2021
Старт Crew Dragon-3 к МКС снова перенесен
0
249
20:50 04.11.2021
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет - Собянин
0
1007
20:40 04.11.2021
Власти США обвинили Данченко в предоставлении заведомо ложных данных ФБР
0
808

Возврат к списку