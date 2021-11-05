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НОВОСТИ

В Узбекистане министр потерял свой пост из-за попытки ограничить доступ к некоторым соцсетям - СМИ

12:00 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об освобождении Шухрата Садикова от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком), сообщается в пятницу на сайте президента.Садиков занимал пост министра с августа 2018 года.

По мнению источников в правительстве, это решение принято после временного ограничения в стране доступа к Telegram и ряду других популярных интернет-платформ, которое произошло 3 ноября.

Также сообщается об освобождении от должности советника премьер-министра - начальника департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова.

В Узбекистане 3 ноября были приняты ограничения работы ряда соцсетей и мессенджера Telegram. Спустя короткое время эти ограничения были сняты.

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