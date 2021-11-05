Число полностью вакцинированных жителей Москвы приближается к 5,5 млн человек
11:45 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинацию первым компонентом, по данным портала, прошли 5 741 863 человека, полную вакцинацию - 5 407 890 граждан.
НОВОСТИ
- 11:15 05.11.2021
- Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ составляет 48% - Оперштаб
- 11:05 05.11.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 5 ноября, 2021
- 11:00 05.11.2021
- Сторонникам независимости Тайваня власти Китая запретили въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао
- 10:28 05.11.2021
- Лукашенко о декрете Союзного государства: Отвечать будем все, не только я...
- 10:00 05.11.2021
- Легендарная группа ABBA официально выпустила новый альбом - первый за последние 40 лет
- 09:20 05.11.2021
- Спецслужбы США могут лишиться тысяч сотрудников из-за отказа последних вакцинироваться
- 09:10 05.11.2021
- Тепло и дождливо будет в Москве 5 ноября
- 09:00 05.11.2021
- Старт Crew Dragon-3 к МКС снова перенесен
- 20:50 04.11.2021
- Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве не растет - Собянин
- 20:40 04.11.2021
- Власти США обвинили Данченко в предоставлении заведомо ложных данных ФБР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать