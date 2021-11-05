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НОВОСТИ

Число полностью вакцинированных жителей Москвы приближается к 5,5 млн человек

11:45 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64,2%. Об этом сообщается в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцинацию первым компонентом, по данным портала, прошли 5 741 863 человека, полную вакцинацию - 5 407 890 граждан.

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