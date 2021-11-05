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НОВОСТИ

Власти Петербурга не будут продлевать "ковидные" каникулы после 7 ноября

13:45 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Санкт- Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщили в телеграм- канале городского правительства "Петербург против коронавируса".

"По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются", - говорится в сообщении.

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