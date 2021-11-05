Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС

14:00 Источник: Интерфакс

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Это решение было принято в пятницу в Брюсселе, подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" дипломатические источники.

Официальное решение будет обнародовано на следующей неделе. Оно было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине. Страна была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.