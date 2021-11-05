0
0
126
НОВОСТИ

Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС

14:00 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Это решение было принято в пятницу в Брюсселе, подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" дипломатические источники.

Официальное решение будет обнародовано на следующей неделе. Оно было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине. Страна была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 05.11.2021
Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
0
0
14:40 05.11.2021
Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посльства РФ в Берлине
0
61
13:45 05.11.2021
Власти Петербурга не будут продлевать "ковидные" каникулы после 7 ноября
0
142
12:20 05.11.2021
С 9 ноября Россия и Австрия снимают взаимные ограничения на авиасообшение
0
257
12:00 05.11.2021
В Узбекистане министр потерял свой пост из-за попытки ограничить доступ к некоторым соцсетям - СМИ
0
271
11:45 05.11.2021
Число полностью вакцинированных жителей Москвы приближается к 5,5 млн человек
0
273
11:15 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ составляет 48% - Оперштаб
0
298
11:05 05.11.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 5 ноября, 2021
0
337
11:00 05.11.2021
Сторонникам независимости Тайваня власти Китая запретили въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао
0
316
10:28 05.11.2021
Лукашенко о декрете Союзного государства: Отвечать будем все, не только я...
0
467

Возврат к списку