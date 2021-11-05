Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посльства РФ в Берлине

14:40 Источник: Интерфакс

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

"Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации", - сообщил Бургер журналистам в Берлине в пятницу.

По данным Spiegel, берлинские полицейские, которые охраняют здание посольства, 19 октября в 7:20 обнаружили безжизненное тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванных сотрудников "скорой" успехом не увенчались.

"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства", - пишет журнал. На улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства.

Другие подробности не сообщаются. Посольство России в Германии пока никак не прокомментировало информацию.