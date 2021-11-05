0
0
61
НОВОСТИ

Германский МИД подтвердил факт гибели сотрудника посльства РФ в Берлине

14:40 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

"Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации", - сообщил Бургер журналистам в Берлине в пятницу.

По данным Spiegel, берлинские полицейские, которые охраняют здание посольства, 19 октября в 7:20 обнаружили безжизненное тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванных сотрудников "скорой" успехом не увенчались.

"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства", - пишет журнал. На улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства.

Другие подробности не сообщаются. Посольство России в Германии пока никак не прокомментировало информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 05.11.2021
Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
0
0
14:00 05.11.2021
Украина выпала из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки граждан в ЕС
0
126
13:45 05.11.2021
Власти Петербурга не будут продлевать "ковидные" каникулы после 7 ноября
0
142
12:20 05.11.2021
С 9 ноября Россия и Австрия снимают взаимные ограничения на авиасообшение
0
257
12:00 05.11.2021
В Узбекистане министр потерял свой пост из-за попытки ограничить доступ к некоторым соцсетям - СМИ
0
271
11:45 05.11.2021
Число полностью вакцинированных жителей Москвы приближается к 5,5 млн человек
0
273
11:15 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ составляет 48% - Оперштаб
0
298
11:05 05.11.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 5 ноября, 2021
0
337
11:00 05.11.2021
Сторонникам независимости Тайваня власти Китая запретили въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао
0
316
10:28 05.11.2021
Лукашенко о декрете Союзного государства: Отвечать будем все, не только я...
0
467

Возврат к списку