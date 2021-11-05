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Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам

15:00 05.11.2021 Источник: Интерфакс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции, сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии", - говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.

Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".

"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, на зло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", - заявил Саакашвили.

Басилая также сообщил, что у Саакашвили проявляются все признаки, соответствующие этой фазе, объявленной им голодовки.

4 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что здоровье бывшего президента в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.

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