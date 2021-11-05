Саакашвили обратился из тюрьмы с очередным посланием к своим сторонникам
15:00 05.11.2021 Источник: Интерфакс
"Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии", - говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.
Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".
"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, на зло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", - заявил Саакашвили.
Басилая также сообщил, что у Саакашвили проявляются все признаки, соответствующие этой фазе, объявленной им голодовки.
4 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что здоровье бывшего президента в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.
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