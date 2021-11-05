Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19

15:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинские учреждения Франции вновь сталкиваются с ростом количества пациентов с COVID-19, официальные данные говорят об усилении распространения вируса на территории страны. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Во Франции наблюдается новый всплеск эпидемии, - предупредил он. - Ситуация в больницах, которые принимают наиболее тяжело больных, больше не улучшается. Я только что побывал в реанимационном отделении больницы в Мопелье, где мне подтвердили соответствующую тенденцию".

По его словам, сейчас в больницах по всей стране насчитывается 6,8 тыс. больных с коронавирусом, из них 1,1 тыс. - в реанимации. Он отметил, что тяжелая форма заболевания в большинстве случаев развивается у пациентов, которые не прививались от коронавируса. На этом фоне он напомнил, что большинство граждан страны получили как минимум одну дозу вакцины, и призвал тех, кто уже прошел полный курс, привиться третьей, "бустерной", дозой.