Во Франции наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19
15:27 05.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Во Франции наблюдается новый всплеск эпидемии, - предупредил он. - Ситуация в больницах, которые принимают наиболее тяжело больных, больше не улучшается. Я только что побывал в реанимационном отделении больницы в Мопелье, где мне подтвердили соответствующую тенденцию".
По его словам, сейчас в больницах по всей стране насчитывается 6,8 тыс. больных с коронавирусом, из них 1,1 тыс. - в реанимации. Он отметил, что тяжелая форма заболевания в большинстве случаев развивается у пациентов, которые не прививались от коронавируса. На этом фоне он напомнил, что большинство граждан страны получили как минимум одну дозу вакцины, и призвал тех, кто уже прошел полный курс, привиться третьей, "бустерной", дозой.
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